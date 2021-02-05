"النواب الأمريكي" يعاقب نائبة جمهورية متشددة لدعمها "نظريات تآمرية"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طرد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، نائبة جمهورية متشددة مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب من لجنتين نيابيتين، بسبب إدلائها بتصريحات مؤيدة لـ“نظريات تآمرية“، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمر أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجوري تايلور غرين النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حد بعيد ميزان القوى الحزبية في المجلس.

وانضم 11 نائباً جمهورياً فقط إلى الأغلبية الديموقراطية في إدانة هذه النائبة التي تؤمن بنظريات تآمرية تروّج لها حركة ”كيو أنون“ اليمينية المتطرفة وتردد مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية لكن الديموقراطيين سرقوا الفوز منه.