إغلاق مستشفى وشارع رئيسي في بلدة أسكتلندية بعد "حوادث خطيرة"

أغلقت شرطة أسكتلندا مستشفى ”كروسهاوس الجامعي“ وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك، يوم الخميس، بينما كانت تتعامل مع ما قالت إنها 3 حوادث خطيرة قد تكون مرتبطة ببعضها.

وقالت الشرطة إن الحادث الأول وقع خارج المستشفى الساعة 07:45 مساء، وأعقبه حادث ثان بعد حوالي 20 دقيقة في شارع بورتلاند، بينما وقع الثالث، وهو حادث تصادم خطير، على طريق ايه76 في حوالي الساعة 08:30.

وأضافت الشرطة: ”بوسعنا تأكيد أنه لا يجري التعامل مع الحوادث التي وقعت في منطقة كيلمارنوك على أنها متصلة بالإرهاب“.

وتابعت أن التحقيقات في مرحلة أولية وأنه تم تطويق مناطق الحوادث، مؤكدة أنه ”لا يوجد ما يدعو للقلق“.

ونصح وزير العدل الأسكتلندي حمزة يوسف المواطنين بتجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند، وقال إن الشرطة تتعامل مع حادث خطير للغاية.

وذكرت صحيفة ”سكوتش صن“ أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.