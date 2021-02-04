تقرير للكونغرس يدعو لإرجاء الانسحاب من أفغانستان.. وواشنطن: لم تُتخذ أي قرارات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان وذلك بعد تقرير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للكونغرس دعا واشنطن إلى إرجاء خطة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب كافة القوات الأمريكية من هناك بحلول الأول من مايو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: ”حتى الآن، لم تُتخذ أي قرارات بشأن قواتنا“.

وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي تفاوضت بشأنه إدارة ترامب.

وأوصت دراسة تمت بتكليف من الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، بإرجاء سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول مايو، وحذرت بأن ذلك سيعني انتصار حركة طالبان.

وقالت ”مجموعة دراسة أفغانستان“ التي يشارك في رئاستها الجنرال الأمريكي السابق جوزيف دانفورد، إن ”الهدف لا يجب أن يتلخص في السعي لإنهاء أطول الحروب الأميركية بل ضمان اتفاق سلام مقبول“ بين طالبان والحكومة المعترف بها دوليا.

وجاء في التقرير أنه ”من المرجح أن يؤدي سحب القوات الأمريكية بشكل غير مسؤول إلى حرب أهلية جديدة في أفغانستان، ويقود إلى إعادة تشكل جماعات إرهابية مناهضة للولايات المتحدة يمكن أن تهدد وطننا، ومنحها سردية نصر على أقوى دولة في العالم“.

وطلب الكونغرس إجراء الدراسة في كانون الأول/ديسمبر 2019 في ظل سعي الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.

وتتكون ”مجموعة دراسة أفغانستان“ من 15 عضوا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، ويرأسها إضافة إلى دانفورد السيناتورة الجمهورية السابقة كيلي أيوتي والمسؤولة السابقة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نانسي ليندبورغ.

وقلص ترامب في 15 يناير، خلال آخر أيام ولايته، عديد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب.

ويتشارك الرئيس جو بايدن مع ترامب الرغبة في إنهاء الحرب، لكنه تحدث عن إبقاء قوة صغيرة تنفذ عمليات مكافحة للإرهاب في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الإدارة الجديدة ستراجع الاتفاق الذي وقعه ترامب مع طالبان بما في ذلك ملحقاته التي لم تكشف للعموم.