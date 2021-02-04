"انزعاج" أمريكي عقب تقرير عن اغتصاب نساء الويغور في معسكرات صينية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ”منزعجة بشدة“ بشأن تقرير عن اغتصاب ممنهج وانتهاكات جنسية ضد النساء في معسكرات تحتجز فيها الصين الويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ.

وكرر متحدث باسم الوزارة اتهامات للصين بارتكاب ”جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية“ في شينجيانغ. وقال إن ”تلك الفظائع يجب أن تقابل بعواقب جدية“.

كان المسؤول يرد على سؤال بشأن تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق يوم الأربعاء ذكر أن النساء في معسكرات تحتجز فيها الصين الويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب.

وقالت بي.بي.سي إن ”عدة معتقلات سابقات وإحدى الحارسات أبلغن بي.بي.سي أنهن تعرضن أو شاهدن أدلة على نظام ممنهج للاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي والتعذيب“.

وتنفي بكين بشدة الاتهامات بارتكاب انتهاكات في شينجيانغ وقالت إن المجمعات التي أقامتها في المنطقة توفر تدريبا مهنيا للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والنزعات الانفصالية.

وردا على سؤال عن تقرير بي.بي.سي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين إنه ”يخلو من أي حقائق“ وإن الأشخاص الذين قابلتهم بي.بي.سي ”ثبت عدة مرات أنهم ينشرون معلومات كاذبة“.