روسيا.. اعتقال أكثر من ألف شخص خلال تظاهرات مؤيدة لنافالني

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتقلت السلطات الروسية أكثر من 1,050 شخصاً خلال تظاهرات جرت في أنحاء عدّة من البلاد، ولا سيّما في العاصمة موسكو، احتجاجاً على إصدار محكمة الثلاثاء حكماً بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة تقارب ثلاث سنوات، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

وقالت ”أو في دي-إنفو“، المنظمة غير الحكومية المتخصّصة في متابعة الاحتجاجات، إنّ الغالبية الساحقة من هؤلاء الموقوفين (865 شخصاً) اعتقلوا في موسكو حيث فرّقت قوات الأمن بالقوة متظاهرين نزلوا للاحتجاج على عقوبة السجن الصادرة بحق نافالني.

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية في موسكو رفضت الثلاثاء النداءات الغربية لإطلاق سراح معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني قائلة إنها منفصلة عن الواقع وطالبت الغرب بعدم التدخل في شؤون روسيا السيادية.

ونقلت الوكالة قول المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا ”لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع بأن يهتموا بمشاكلهم الخاصة“.