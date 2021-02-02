بورما.. حزب سو تشي يدعو قادة الانقلاب لإطلاق سراحها فورا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دعا حزب أونغ سان سو تشي الثلاثاء إلى ”إطلاق سراحها“ فورا فضلا عن مسؤولين آخرين في حزبها أوقفوا الاثنين خلال انقلاب عسكري في بورما.

وقالت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على صفحتها في شبكة فيسبوك ”أطلقوا سراح كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس (مين ميينت) ومستشارة الدولة (سو تشي). ما حصل (الانقلاب) وصمة عار في تاريخ البلاد والجيش البورمي“.

ويبدو أن اونغ سان سو تشي موضوعة في الإقامة الجبرية في منزلها في العاصمة نايبياداو على ما قال نائب في حزبها.

ولتبرير الانقلاب، الذي أدانته عدة عواصم أجنبية، أكد العسكريون أن الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، شابتها ”مخالفات كبيرة“، وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية.