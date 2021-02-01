مسؤول بالثوري الإيراني يصف العقوبات الأمريكية بـ"الهدية الإلهية"

اعتبر رئيس قاعدة عمار للحروب الاستراتيجية الناعمة التابعة للحرس الثوري الإيراني، رجل الدين المتشدد، مهدي طائب، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بأنها ”أفضل هدية من الله“، متجاهلاً بذلك معاناة الإيرانيين الذين يعانون من مشكلة توفير السلع الأساسية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، عن طائب قوله خلال كلمة له مع عناصر من قوات الباسيج بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، إن ”العقوبات هي أفضل هدية من الله سبحانه وتعالى، إذا تمت إدارتها بشكل صحيح“.

وزعم مهدي طائب شقيق حسين طائب رئیس استخبارات الحرس الثوري، إن ”اليوم بدأت تنكشف قوة إيران للعدو ونحن في ذروة القوة ومقاومة العدو هي طريق النصر“، مبيناً إن ”قطار الجمهورية الإسلامية يتحرك بسرعة نحو الهدف والتفاوض مع العدو خطأ“، في إشارة إلى محاولة حكومة الرئيس حسن روحاني الدخول في مفاوضات مع إدارة الرئيس جو بايدن في حال قررت واشنطن العودة للاتفاق النووي.

وتابع المسؤول في الحرس الثوري إن ”وصول الوقود والنفط الإيراني إلى فنزويلا أظهر أنها قوة عظمى، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تضر فنزويلا سياسياً لأن هذا النظام قائم على الشعب“.

واتهم مهدي طائب الولايات المتحدة بمحاولة إدخال إيران في حرب بالوكالة أثناء الصراع في إقليم ناغورنو قرة باغ عقب مواجهات عسكرية اندلعت في أيلول/سبتمبر الماضي بين جمهورية اذربيجان وارمينيا واستمرت اربعين يوماً.

وقال ”في قصة ناغورنو قرة باغ، كانت الولايات المتحدة تبحث عن حرب بالوكالة، ولكن بكلمات قليلة من المرشد الأعلى (علي خامنئي) ، تم حل القضية هناك ولم تحقق هدفها“.

ومنذ تشديد العقوبات الأمريكية على إيران عقب انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018، وإنهيار العملة الإيرانية، بدأت تظهر صوراً ومقاطع فيديو في العديد من مدن البلاد، تكشف عن اصطفاف المواطنين الإيرانيين من أجل الحصول على السلع الأساسية في ظل نقص حاد في توفير تلك السلع أو إرتفاعها بشكل غير مسبوق.