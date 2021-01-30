إيران تعدم معارضا بلوشيا بتهمة اختطاف عسكريين‎

نفذت السلطات القضائية الإيرانية، فجر اليوم السبت، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، حكم الإعدام بحق المعارض ”جاويد دهقان خلد“ والمعروف بـ“محمد عمر“.

وقالت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إن ”جاويد دهقان خلد من القومية البلوشية ينتمي لجماعة جيش العدل“ الذي تعتبره طهران جماعة محظورة وتتهمه بتنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات الإيرانية على الحدود مع باكستان.

وأضافت أن ”جاويد دهقان اختطف خمسة جنود عسكريين من قوات حرس الحدود في مدينة كوه بيرك في 9 من أبريل/نيسان 2015، بعد كمين نصبه له مع مجموعة كان يقودها“، مشيرة إلى أن ”اثنين من قوات حرس الحدود قُتلوا في الهجوم“.

ووصف تقرير الوكالة الإيرانية إن ”جاويد دهقان خلد أحد قيادات جماعة محسوبة على جيش العدل البلوشي“، مبينًا إنه ”في 5 من يونيو/حزيران 2015 تم اعتقاله، وجرت محاكمته بناء على تهمة العمل المسلح ضد البلاد والعضوية الفعلية والتعاون مع الجماعات المحظورة، وأحيلت القضية إلى محكمة الثورة الإسلامية في زاهدان مع لائحة اتهام، وتم الحكم بالإعدام عليه“.

وحكم على دهقان خلد في آيار/مايو 2017 بالإعدام بتهمة ”الحرابة“ على خلفية اتهامه بالعضوية في جماعة معارضة مسلحة، وكذلك المشاركة في هجوم مسلح.

ويبلغ جاويد دهقان خلد من العمر 31 عامًا، وقد طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بوقف تنفيذ الحكم.

وكتبت المفوضية على حسابها في ”تويتر“: ”ندعو السلطات إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جاويد دهقان خلد، ومراجعة أحكام الإعدام الأخرى بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان“.

كما دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، السّلطات الإيرانية إلى التعليق الفوري لإعدام جاويد دهقان، مشددة على قبول طلب محاميه بإجراء محاكمة عادلة.

وكان جاويد دهقان خلد قد نقل إلى الحبس الانفرادي مع عدد من السجناء الآخرين، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتنفيذ عقوبته، وأُعيد إلى السجن بعد تأجيل تنفيذ الحكم.

ويؤكد تنظيم ”جيش العدل“ أنه يقاتل النظام الإيراني بهدف الدفاع عن أبناء القومية البلوشية الذين ينتمون للطائفة السنية ويواجهون تمييزًا ممنهجًا، كما تعاني مدنهم من الإهمال الحكومي، وتزايد معدلات البطالة والفقر في صفوف سكان هذه المناطق.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 84 مليونًا، بحسب إحصاءات رسمية.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت الخميس عن تنفيذ حكم الإعدام في سجن شيبان شمال مدينة الأهواز، بحق المواطن العربي، علي مطيري، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، وقتل اثنين من قوات الباسيج.