عطل يضرب المواقع الإلكترونية للمطارات الإيرانية

اصيبت المواقع الالكترونية لعدد من المطارات الإيرانية بخلل وخرجت عن الخدمة، وفقاً لما ذكرته مواقع إخبارية إيرانية.

وذكر موقع الأخبار العاجلة الإيراني، اليوم السبت، إن ”موقع مطار مهر آباد وسط طهران خرج عن الخدمة“، مشيراً إلى أن مواقع الكترونية أخرى لمطارات منتشرة في عدد من المحافظات الإيرانية تعطلت.

وأشار الموقع ”إن الموقع الإلكتروني لمطار الخميني الدولي في طهران خرج عن الخدمة“، كما خرج الموقع الإلكتروني لمطار مدينة تبريز شمال غربي إيران عن الخدمة.

كما أصاب الموقع الالكتروني الخاص بعرض جميع الرحلات القادمة والمغادرة بين المدن الإيرانية، خللاً أدى إلى توقفه، بحسب موقع صحيفة ”طهران تايمز“ في التلغرام.

فيما توقفت المواقع الالكترونية لمطارات إيرانية منها مدينة مشهد شمال شرق البلاد، واصفهان وسط طهران، ولم توضح السلطات الحكومية طبيعة هذا التوقف المفاجئ.

وكانت تقارير إخبارية لوسائل إعلام إيرانية معارضة، تحدثت عن هجوم الكتروني استهدف المطارات الإيرانية.

ويأتي هذا التوقف بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الجمعة بأن صوت صفارات الإنذار دوى غرب العاصمة طهران.

وقال حميد رضا غودرزي المساعد الأمني لمحافظ طهران أن دوي صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي العاصمة، كان بسبب خلل في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك ازمايش.

من جهته، نفى مطار ”الإمام الخميني“ الدولي تعرض طائرة تركية لخطر السقوط في طهران وقال: ”الطائرة التركية غيرت مسارها نحو العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الأحوال الجوية“.

بدوره، قالت دائرة العلاقات العامة في مطار الخميني الدولي، في بيان لها، إن ”طائرة تابعة للخطوط التركية لم تتمكن من الهبوط في المطار بسبب أجواء الطقس“، مضيفة إن ”كابتن الطائرة التركية غير مسار الطائرة بشكل مفاجئ إلى العاصمة الأذرية باكو وأنها ستعود حين تسمح لها الأجواء“.

وأوضح البيان إلى أن ”ما حدث مع الطائرة التابعة للخطوط التركية حدث مع طائرتين تابعتين لشركتي طيران إيرانية“.

كما قال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة طهران حميد رضا كودرزي للتلفزيون الحكومي، إن ”صوت صفارات الإنذار في بعض مناطق غرب طهران بسبب تسرب المياه إلى نظام الصوت لإحدى المنظمات في الجزء الغربي من طهران بعد هطول أمطار غزيرة“.