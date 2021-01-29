الرئيس الأفغاني يحض بايدن على تكثيف الضغط على طالبان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حضّ الرئيس الأفغاني أشرف غني الإدارة الأميركية الجديدة الجمعة على تكثيف الضغط على حركة طالبان وعدم التسرع في سحب المزيد من القوات.

وقال غني إن طالبان فشلت في الوفاء بالشروط المتفق عليها في اتفاق شباط/فبراير 2020 مع الولايات المتحدة للحد من الهجمات في أفغانستان وقطع العلاقات طويلة الأمد مع تنظيم القاعدة.

وتابع غني في خطاب عبر الإنترنت لمنتدى آسبن الأمني ”يجب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اتخاذ موقف قوي للغاية بشأن النهج القائم على الشروط“.

وأضاف ”وقعا على اتفاق وهذا الاتفاق يحتاج الآن للتنفيذ“.

وقال غني إنّ على طالبان الاعتراف بمهاجمة القوات الحكومية وبتنفيذ سلسلة اغتيالات لشخصيات عامة.

وأشار إلى أن طالبان استغلت اندفاع الرئيس السابق دونالد ترامب لسحب القوات الأميركية من أفغانستان لمواصلة مهاجمة القوات الحكومية.

وقال إنه بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان العام الماضي، أكد المسؤولون الأميركيون لكابول ”أنه سيكون هناك وقفا لإطلاق النار أو خفضا كبيرا للغاية للعنف“.

وتابع ”عوضا عن ذلك، بلغ العنف ذروته“.

وأضاف بدلاً من متابعة محادثات السلام بحسن نية ”تجد طالبان ذريعة تلو الأخرى لعدم الاجتماع“.

وقال غني إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكين الخميس وتأكد من أن إدارة الرئيس جو بايدن ستراجع الأمور عن طريق إرسال فريق جديد إلى أفغانستان وستتشاور بشكل أوثق مع كابول.

وأوضح ”لا يمكن أن نكون أكثر سعادة من الاهتمام المبكر والمنهجي والحوار بين شريكين ضحّيا بشكل متبادل ولهما مصلحة مشتركة“.

وقال غني إن طالبان تعتقد أنها هزمت الولايات المتحدة وأن قوات حلف الأطلسي في أفغانستان ”هاربة“.

وللولايات المتحدة نحو 2500 جندي في أفغانستان، وهو رقم انخفض بشدة من قرابة 13 ألف عسكري قبل عام.