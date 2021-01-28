أمريكا تحذر طالبان من عدم الوفاء بتعهداتها

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية حركة طالبان من عدم الوفاء بتعهداتها؛ لأن ذلك سيجعل من الصعب المضي قدما نحو التسوية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن ”ترى أن من الصعب المضي قدما نحو تسوية عبر التفاوض مع حركة طالبان في أفغانستان، بدون التزام الحركة بتعهداتها في اتفاق العام الماضي“.

وأضاف كيربي للصحفيين: ”من دون التزامهم بتعهداتهم بنبذ الإرهاب ووقف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية.. سيكون من الصعب رؤية مسار محدد للمضي قدما في تسوية عبر التفاوض، لكننا لا نزال ملتزمين بها“.

وتابع أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن عدد جنودها في أفغانستان في المستقبل.

وكانت إدارة بايدن أعلنت قبل أيام قليلة أنها ستراجع الاتفاق المبرم مع حركة طالبان في فبراير 2020.

وقال بيان للبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب أن المراجعة ستقيم ”ما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، والحد من العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية وأصحاب المصلحة الآخرين“.

وذكر بيان البيت الأبيض أن سوليفان أكد أن الولايات المتحدة ستدعم عملية السلام ”بجهد دبلوماسي إقليمي قوي“، وتهدف إلى مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة، ووقف دائم لإطلاق النار.