القضاء الفرنسي يفرج عن 4 مسؤولين في مركز شيعي متهم بالتحريض ونشر الكراهية

قررت محكمة ”دينكيرك“ الفرنسية، الأربعاء، إطلاق سراح 4 مسؤولين سابقين في مركز الزهراء الشيعي، والذي تم حله في 2019 للاشتباه في نشره لخطاب الكراهية، ومعاداة السامية والتحريض على العنف.

وألقي القبض على الأشخاص الأربعة في سبتمبر 2020، بتهمة الاستمرار في إدارة أنشطة المركز الموجود في بلدة ”غراند سينث“ رغم حله رسميا من طرف وزارة الداخلية.

وطالبت النيابة العامة في جلسة 27 نوفمبر الماضي، بعقوبات سجنية بحق يحيى قواسمي مؤسس المركز، وابنه بشير قواسمي الذي كان مكلفا بالحسابات، وكذا المسيرين الآخرين جمال طاهري و عبدالكريم خالد، لاستمرارهم في تنظيم ”أنشطة من قبيل اجتماعات ولقاءات الوعظ“.

فيما طالب دفاع المتهمين، باستمرار الأنشطة، مدينا ما أسماه بـ“تسييس الملف“ من طرف ”اللوبي الصهيوني“، حسب ما أورده موقع ”20 مينوت“ الفرنسي.

وأمر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في مارس 2019، بإغلاق مركز الزهراء الموالي لإيران، وأيدت محكمة ”ليل“ القرار، بعدما ارتأت أن ”أنشطة المركز وخطابه تمجد الجهاد المسلح وتحرض على الكراهية، بما يؤدي إلى مخاطر ارتكاب أعمال إرهابية“.

يذكر أنه في أكتوبر 2018، قامت السلطات الفرنسية بتفتيش مقر المركز، وعثرت على بعض الأسلحة، وحكم على بشير قواسمي وقتها بالسجن 18 شهرا، بتهمة الحيازة غير القانونية لتلك الأسلحة. كما قرر والي منطقة الشمال إغلاق المركز لمدة 6 أشهر.