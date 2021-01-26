مالي تعلن مقتل 100 مسلح في عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا

ذكر جيش مالي في بيان الثلاثاء أن جنوده والقوات الفرنسية قتلوا مئة متشدد وأسروا 20 آخرين في عملية مشتركة في يناير/ كانون الثاني الحالي في وسط الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال إن الحملة استمرت من الثاني إلى العشرين من الشهر الجاري واستهدفت مناطق على الحدود مع بوركينا فاسو، حيث تسيطر جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش على مساحات كبيرة من الصحراء النائية وتشن هجمات منتظمة على الجيش والمدنيين.

وأضاف الجيش ”استهدفت هذه العملية إخراج العدو من مناطق يتخذها ملاذا له“.

ولفرنسا أكثر من 5100 عسكري في منطقة الساحل بغرب أفريقيا للمساعدة على مواجهة المتشددين، وهي مشاركة تواجه معارضة متزايدة في الداخل ومن بعض الأوساط في مالي.