بايدن يستبعد إدانة ترامب

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر يوم الاثنين عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.

وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.

سلم مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين لائحة الاتهام التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ من أجل محاكمته في اتهامات بالتحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير كانون الثاني.

شارك كاتب المجلس وأعضاؤه التسعة الذين سيتولون دور الادعاء في مساءلة ترامب في تسليم اللائحة يدويا عبر الكابيتول من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.

ومهمة هؤلاء هي أن يثبتوا لأعضاء مجلس الشيوخ المئة أنه من الضروري إدانة ترامب ومنعه من شغل منصب عام مرة أخرى