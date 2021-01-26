مجلس النواب الأمريكي يسلم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ

سلم مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين لائحة الاتهام التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ من أجل محاكمته في اتهامات بالتحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير كانون الثاني.

شارك كاتب المجلس وأعضاؤه التسعة الذين سيتولون دور الادعاء في مساءلة ترامب في تسليم اللائحة يدويا عبر الكابيتول من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.

ويترافع تسعة من نواب الحزب الديمقراطي سعيا إلى إدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام محكمة مجلس الشيوخ.

وتقول وكالة ”رويترز“ إن النواب الديمقراطيين التسعة الذين سيتولون دور الادعاء في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، يعكسون التنوع الأمريكي في الأجناس والأعراق والنوع على النقيض من صورة القوميين البيض التي طغت على الغوغاء من أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس.

وتنقل الوكالة عن خبراء قولهم إن النواب التسعة والمعروفين رسميا باسم مديري محاكمة الرئيس، يمثلون التنوع الأمريكي على نقيض النزعة القومية للبيض التي كانت دافعا وراء الهجوم على الكونغرس.

ويوجد من بين التسعة ستيسي بلاسكيت وجو نيجوز من السود وخواكين كاسترو، وهم من أصول لاتينية، وتيد ليو آسيوي وديفيد سيسيليني الذي أعلن أنه من المثليين كما أنه يهودي مثل رئيس الفريق جايمي راسكين.

ومهمة هؤلاء هي أن يثبتوا لأعضاء مجلس الشيوخ المئة أنه من الضروري إدانة ترامب ومنعه من شغل منصب عام مرة أخرى.