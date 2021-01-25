الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة الاثنين على تعيين جانيت يلين كأول امرأة تتولى منصب وزير الخزانة، لتعمل سريعا مع الكونجرس على جهود الإغاثة من جائحة كورونا ومراجعة سياسات العقوبات الأمريكية وتعزيز القواعد المالية.

وصوت المجلس لصالح تعيين يلين بواقع 84 صوتا مقابل 15 معظمهم من الجمهوريين الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وخطط الضرائب والإنفاق.

ويقترح بايدن خطة حجمها 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا وتعهد باستثمار تريليوني دولار في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والبحوث لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.

وقال إنه يخطط أيضا لزيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة ورفع الضرائب على أولئك الذين يزيد دخلهم على 400 ألف دولار سنويا.