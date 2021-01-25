بايدن يعتزم إعادة فرض القيود المتعلّقة بالسفر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سيُعيد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأميركيّين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وايرلندا ومعظم دول أوروبا، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول أنّ بايدن سيوسّع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا، وذلك بسبب تقارير تشير إلى أنّ نسخا متحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ تُعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة.

ويُعدّ قرار الرئيس الديموقراطي هذا جزءا من خطة الإدارة الأميركية الجديدة لكبح كوفيد-19.