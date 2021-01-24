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رئيس البرتغال يفوز بفترة جديدة
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رئيس البرتغال يفوز بفترة جديدة

أظهرت استطلاعات للرأي أن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي ينتمي للوسط فاز بفترة ثانية يوم الأحد، في انتخابات اتسمت بقواعد صارمة للصحة والسلامة في

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المصدر: رويترز

أظهرت استطلاعات للرأي أن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي ينتمي للوسط فاز بفترة ثانية يوم الأحد، في انتخابات اتسمت بقواعد صارمة للصحة والسلامة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من فيروس كورونا.

وأعطت استطلاعات الرأي التي أجرتها محطات تلفزيون بارزة ريبيلو دي سوزا البالغ من العمر 72 عاما ، وهو معلق تلفزيوني سابق ،ما تراوح بين 56و62% من الأصوات بما يزيد عن النسبة التي حققها بفوزه في 2016 والتي بلغت 52%.

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وتنافست المرشحة اليسارية آنا جوميز والنائب اليميني المتطرف أندريه فنتورا على المركز الثاني بفارق كبير حيث أعطت استطلاعات الرأي جوميز ما بين 13 و 17% من الأصوات وفنتورا ما بين تسعة و14%.

وأدلى البرتغاليون بأصواتهم واضعين كمامات ومتباعدين وكان كل منهم يستخدم قلمه الخاص مع اتخاذ السلطات تدابير واسعة لمنع العدوى أثناء عملية التصويت.

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ويعد منصب الرئيس في البرتغال شرفيا إلى حد كبير لكن بإمكانه استخدام حق النقض ضد بعض القوانين والمراسيم الخاصة بحالات الطوارئ، وهي سلطة كثيرا ما استخدمها ريبيلو دي سوزا أثناء جائحة كورونا.

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