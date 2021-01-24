تعرض سفينة تركية للقرصنة قبالة نيجيريا

كشفت وكالة الأناضول التركية الرسمية فجر الأحد، عن تعرض سفينة تركية لهجوم قراصنة في سواحل مدينة لاغوس في نيجيريا.

وحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الوكالة، السبت، فإن السفينة المكون طاقمها من 19 شخصا، تحمل اسم ”موزارات“ وترفع العلم الليبيري، تعرضت السبت للهجوم في الساعة 10:36، بينما كانت على بعد قرابة 180 ميلًا من مدينة لاغوس النيجيرية.

وقال إن القراصنة القراصنة احتجزوا 15 تركيا من طاقمها كرهائن، وغادروا السفينة.

ولفت إلى مقتل أحد أفراد الطاقم الذي يحمل الجنسية الأذربيجانية خلال الحادث.

ويتوقع وصول السفينة التركية التي تعرضت لهجوم القراصنة، إلى ميناء مدينة بورت جنتيل في الغابون، الأحد، الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي لتركيا (06:00 تغ) وعلى متنها 3 من أفراد طاقمها.