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بعد أول اتصال بينهما.. جونسون يقول...
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بعد أول اتصال بينهما.. جونسون يقول إنه يتطلع للعمل مع بايدن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن أهدافهما المشتركة، بما في ذلك معالجة تغير المناخ بعد

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المصدر: رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن أهدافهما المشتركة، بما في ذلك معالجة تغير المناخ بعد أول مكالمة هاتفية بينهما.

وقالت متحدثة باسم جونسون ”رحب رئيس الوزراء ترحيبا حارا بقرار الرئيس عودة الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ“.

وأضافت ”بناء على تاريخ التعاون الطويل بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة فيما يتعلق بمجالي الأمن والدفاع، فقد جدد القائدان الالتزام إزاء حلف شمال الأطلسي وقيمنا المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية“.

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