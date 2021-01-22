مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ تبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الجمعة إن مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير/ شباط.

وفي وقت سابق قال شومر، إن مجلس النواب سيرفع مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تحريضه على تمرد عنيف لمجلس الشيوخ يوم الإثنين، بما يبدأ إجراءات محاكمة قد تمنعه من العودة للرئاسة مرة أخرى.

وأضاف شومر أمام مجلس الشيوخ: ”سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة لمجلس الشيوخ.. سيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترامب. ستكون محاكمة كاملة. ستكون محاكمة عادلة“.