مصرع 3 من الحرس الوطني الأمريكي إثر تحطم مروحيتهم في نيويورك

لقي 3 من أفراد الحرس الوطني الأمريكي، مصرعهم، الأربعاء، إثر سقوط وتحطم مروحيتهم ميندون غربي ولاية نيويورك.

ونقلت ”أسوشيتد برس“ عن مسؤول محلي، أن المروحية وهي من طراز UH-60 للإخلاء الطبي، تحطمت عند الساعة 6:30 مساء عندما كانت في ”رحلة تدريب روتينية“.

وقال إريك دور مدير الشؤون العامة في قسم ولاية نيويورك للشؤون العسكرية والبحرية، إن المروحية خرجت من مرفق دعم طيران الجيش في مطار روتشستر الدولي، قبل أن تسقط وتتحطم، مشيرا إلى أن الحادثة قيد التحقيق.

A New York Army National Guard helicopter based at the Army Aviation Support Facility at Rochester International Airport crashed earlier tonight in the Town of Mendon, while on a routine training mission. 3 soldiers onboard the aircraft were killed in the crash.

📹 Ginny Ryan pic.twitter.com/ZMzCYTQ73M

— Niagara Action (@NiagaraAction) January 21, 2021