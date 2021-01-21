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مصرع 3 من الحرس الوطني الأمريكي إثر...
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مصرع 3 من الحرس الوطني الأمريكي إثر تحطم مروحيتهم في نيويورك

لقي 3 من أفراد الحرس الوطني الأمريكي، مصرعهم، الأربعاء، إثر سقوط وتحطم مروحيتهم ميندون غربي ولاية نيويورك. ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول محلي، أن المروحية وهي من

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المصدر: إرم نيوز

لقي 3 من أفراد الحرس الوطني الأمريكي، مصرعهم، الأربعاء، إثر سقوط وتحطم مروحيتهم ميندون غربي ولاية نيويورك.

ونقلت ”أسوشيتد برس“ عن مسؤول محلي، أن المروحية وهي من طراز UH-60 للإخلاء الطبي، تحطمت عند الساعة 6:30 مساء عندما كانت في ”رحلة تدريب روتينية“.

وقال إريك دور مدير الشؤون العامة في قسم ولاية نيويورك للشؤون العسكرية والبحرية، إن المروحية خرجت من مرفق دعم طيران الجيش في مطار روتشستر الدولي، قبل أن تسقط وتتحطم، مشيرا إلى أن الحادثة قيد التحقيق.

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