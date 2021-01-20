وظفته سراً في بعثتها الأممية.. طهران تعلق على اعتقال واشنطن لـ أفراسيابي

علق علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، على إعلان السلطات الأمريكية اعتقال ”كاوه لطف الله أفراسيابي“ الذي يحمل الجنسية الإيرانية والأمريكية، ووصفه بأنها ”يقدم المشورة للوفد الإيراني حول القضايا الدولية“.

بينما قالت واشنطن إن ”طهران قامت بتوظيف أفراسيابي سراً للترويج للحكومة الإيرانية، وهي أنشطة غير قانونية“.

وقال يوسفي في بيان نشرته الصحافة الإيرانية، إن ”اعتقال خبير العلاقات الدولية والاستاذ الجامعي الإيراني في أمريكا، كاوه لطفي الله أفراسيابي كان بسبب تحيز ونوايا إدارة ترامب المناهضة لإيران“.

وأضاف رداً على إعلان وزارة العدل الأمريكية اعتقال أفراسيابي: ”من المؤسف أن نسمع أن إدارة ترامب المتعصبة والمناهضة لإيران قد ألقت القبض على الدكتور افراسيابي في الساعات الماضية بتهم باطلة“، مبيناً إن ”علاقة أفراسيابي مع البعثة الإيرانية كانت منذ البداية شفافة تماماً“.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت الثلاثاء، اعتقال ”أفراسيابي“، بسبب عمله كـ“لوبي“ لصالح النظام الايراني دون أن يقوم بالتسجيل كعميل أجنبي وفقا لقوانين الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه ”كان يقوم بأنشطة غير قانونية وغير معلنة نيابة عن الحكومة الإيرانية“.

وبحسب بيان وزارة العدل الأمريكية الذي أورده موقع ”فرارو“ الإيراني، إن “ كاوه لطف الله افراسيابي الذي يبلغ من العمر 63 عاماً، قام بإجراء المقابلات في مختلف الشبكات الإخبارية وهو نوع من الضغط وأن لديه مهمة من إيران“.