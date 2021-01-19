"ديلي ميل": إقبال الفنانين المرتقب على حفل تنصيب بايدن يغضب ترامب

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب غاضب من إقبال العديد من النجوم والفنانين على حفل تنصيب جو بايدن، في تناقض حاد مع حفل تنصيب ترامب قبل 4 أعوام.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إنه ”في حين كافح ترامب لجذب نجوم كبار لحضور حفل تنصيبه قبل 4 أعوام، أكدت كوكبة من النجوم مثل جنيفر لوبيز، ليدي غاغا، توم هانكس وغارث بروكس حرصهم على حضور حفل تنصيب بايدن، والذي حث الرئيس الناس على مشاهدته من المنزل بسبب وباء كورونا“.

وقبل 4 أعوام، حضر حفل تنصيب ترامب المغنيين توبي كيث ولي غرينوود، وفرق الروك ”ثري دورز داون“ و“ذا بيانو جايز“ و“دي جي رافيدروم“ و“ذا فرانت مان اوف كانتري“، في حين رفض إلتون جون، والمغنين البريطانيان ريبيكا فيرغسون و“شارلوت تشيرش علنًا دعوات ترامب لتقديم عروض.

واستقال عضو في جوقة مورمون تابرناكل من المجموعة رفضًا لتقديم عرض في حفل ترامب، كما قالت مؤسسة ”MSG Entertainment“، التي تملك فرقة ”روكيتس“، إنه من حق أي راقص رفض تقديم العرض في حفل تنصيب ترامب بعد أن أعربت راقصة عن قلقها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن باراك أوباما لم يجد صعوبة في اجتذاب النجوم مثل بيونسيه ويو تو وستيفي وندر وبروس سبرينغستين لتقديم عروض في حفل تنصيبه.

وقال مصدر إنه على الرغم من الفوضى التي سادت في الأسابيع القليلة الماضية، انزعج ترامب للغاية من إقبال المشاهير على حفل بايدن.

وأوضح ترامب أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن، ليصبح أول رئيس منذ عام 1869 ينبذ خليفته، في حين أعلن مايك بنس، نائب الرئيس أنه سيحضر.

ويعتزم ترامب مغادرة البيت الأبيض وواشنطن العاصمة في يوم التنصيب، وسيتم إقامة حفل المغادرة في قاعدة أندروز المشتركة.

وعادة ما يحضر الرئيس المنتهية ولايته المراسم في مبنى الكابيتول، ويودعه خلفه وهو يستقل طائرة هليكوبتر من مبنى الكابيتول إلى القاعدة العسكرية خارج واشنطن التي تضم طائرة إير فورس وان وغيرها من الطائرات الحكومية والعسكرية الرسمية.

ولم يعلن ترامب خططه لما بعد الرئاسة، لكن يعتقد أنه سيعيش في مزرعة مار لاغو في فلوريدا، واشترت ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر قطعة أرض بقيمة 30 مليون دولار في إنديان كريك بولاية فلوريدا، ومن المتوقع أيضًا أن ينتقل دونالد ترامب الابن إلى الولاية مع صديقته كيمبرلي غيلفويل، كما تتطلع تيفاني ترامب (27 عامًا)، أيضًا إلى الانتقال إلى ميامي.