إعلام عبري: إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

سقط صاروخ مصدره قطاع غزة في منطقة مفتوحة قبالة منطقة ناحال عوز شرق القطاع، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء.

وقال موقع ”حدشوت بتاخون سدي“ قد تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من شمال قطاع غزة نحو الغلاف، حيث سقطت في منطقة مفتوحة.

وذكرت صحيفة معاريف، أنه ”تم رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة، على ما يبدو سقطت في منطقة مفتوحة، لذلك لم يطلق أي إنذار“.

ونقلت إسرائيل رسالة تحذيرية إلى حركة حماس، عبر الوسيط المصري بسبب الصواريخ التي أطلقت مؤخرا من قطاع غزة.

وذكر موقع ”مكور ريشون“ الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أرسلت مؤخرا رسالة إلى حماس، مفادها أن الأعذار حول تسبب البرق بتفعيل الصواريخ لن تجدي بعد الآن.

وجاء في الرسالة أيضا أنه ”سيتم الرد على أي إطلاق برد قاس، بغض النظر عن الطقس“، وفق ما نقله الموقع الإسرائيلي.