من "السلوك الجنسي" إلى أحداث الكابيتول.. 7 جرائم قد تؤدي لسجن ترامب

مع اقترابه من مغادرة منصبه الرئاسي، وتسليم السلطة للرئيس المُنتخب جو بايدن، وفي ظل تزايد القضايا المرفوعة ضده، ينتظر أن يواجه الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب أياما صعبة قد تؤدي به إلى السجن.

وبالرغم من تمتع الرؤساء السابقين بالحصانة من الملاحقة القضائية، إلا أن الكثيرين يعتقدون أنه يجب محاكمة ترامب إذا تم تقديم أدلة على أنه خالف القانون كمواطن عادي، مثل تعاملاته المالية ومزاعم الاعتداء الجنسي السابقة. وتاليًا بعض المخالفات المزعومة التي قد يواجهها الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض تقرير لصحيفة ”ميرور“ البريطانية أشهر القضايا التي قد تؤدي مستقبلا إلى محاكمة ترامب، وربما إدانته وسجنه.

إعاقة سير العدالة

من أشهر الجرائم التي ارتبط اسم ترامب بها، تورطه في التأثير على تقرير روبرت مولر الخاص بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

والتقرير الرسمي يوثق نتائج واستنتاجات التدخل في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية لعام 2016، وفي مزاعم التآمر أو التنسيق بين حملة دونالد ترامب الرئاسية والحكومة الروسية، وادعاءات تتهم ترامب بعرقلة سير العدالة.

وخلص فريق مولر إلى أنه لا يمكن توجيه لائحة اتهام ضد رئيس حالي، ومع ذلك، نفى ترامب عرقلة سير العدالة.

أحداث الكابيتول

ربما كان لترامب يد أو دور ما في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة يائسة لمنع رئاسة جو بايدن، وجراء أعمال الشغب تلك توفي 5 أشخاص من بينهم ضابط شرطة.

وقال بعض الخبراء: إن تصرفات ترامب في ذلك اليوم قد تعرضه للعديد من القضايا المدنية.

تزوير السجلات

اعترف محامي ترامب السابق مايكل كوهين بالذنب في عام 2018 بأنه انتهك تمويل الحملة الانتخابية، بعد أن دفع للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز؛ لعدم مناقشة علاقتها المزعومة بالزعيم الأمريكي.

وباعتباره رئيسًا للولايات المتحدة، كان ترامب محصنًا من الملاحقة القضائية، لكن يبدو أن المدعين العامين في نيويورك قد أبدوا اهتمامًا بالقضية من جديد، ويعتبر ذلك، وبموجب قانون نيويورك، تزويرا في السجلات لتعزيز عمل غير قانوني.

السلوك الجنسي

اتهمت أكثر من 30 امرأة ترامب بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، وقد أشارت ”إي جان كارول“، في كتاب صدر عام 2019، إلى أنه اغتصبها منذ أكثر من 20 عامًا، وهو الأمر الذي نفاه ترامب.

ورفعت دعوى قضائية ضده، إلا أن وزارة العدل الأمريكية نقلت القضية إلى محكمة فيدرالية، وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي رفض القاضي الدعوى، ولكن بعد أن يصبح مواطنا عاديا قد يضطر ترامب إلى تقديم أدلة.

فضيحة شركة ترامب

يحقق المدعي العام في نيويورك فيما إذا كانت شركة العقارات التابعة لعائلة ترامب قد قدمت قيمة ملكية زائفة لتأمين القروض أو المزايا الضريبية.

تحقيق مكاسب شخصية

اتهم ترامب باستخدام منصبه في الرئاسة لتحقيق مكاسب شخصية، ورفع الديمقراطيون قضيتين يتهمون فيهما ترامب بانتهاك ”بند المكافآت“ في الدستور الأمريكي.

ونجحت إدارة ترامب في الطعن في هذه الادعاءات، وحتى الآن لم تصدر المحكمة حكمًا في انتهاك الرئيس لذلك البند.

الاحتيال على ماري ترامب

رفعت ابنة شقيق ترامب ماري ترامب دعوى قضائية ضده، مشيرة إلى أنه تآمر مع عمها وعمتها للاحتيال عليها بملايين الدولارات من ممتلكات جدها.

وفضحت ماري عمها في كتاب أصدرته العام الماضي، ووصفته بأنه ”كذاب ونرجسي“.

وأشارت في الكتاب إلى أنها وافقت على تسوية حول وصية جدها، وتم إخبارها أن قيمة التركة تبلغ 22 مليون جنيه إسترليني، إلا أنها علمت لاحقًا أنها كانت 740 مليون جنيه إسترليني.