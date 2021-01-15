إخلاء المحكمة العليا في ولاية فرجينيا الأمريكية

أخلت شرطة ولاية فرجينيا الأمريكية، الجمعة، مبنى المحكمة العليا على خلفية تهديد بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة في بيان، إنها تلقت بلاغا باحتمالية وجود قنبلة قرب مبنى المحكمة العليا؛ ما أجبرها على إخلاء المبنى وإغلاق الشارع التاسع بمدينة ريتشموند من المارة والسيارات، حسبما نقل موقع ”إن بي سي 12“ المحلي.

وأضافت أنه بعد فحص المبنى والمنطقة المحيطة من قبل العناصر الأمنية ”تم التأكد من عدم وجود أي تهديد من هذا النوع“.

وفي وقت سابق، حذر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ”FBI“، من احتمالية وجود عبوات ناسفة خلال تظاهرات متوقعة مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع القادم.

وقالت إنّ هذه التظاهرات المتوقع تنظيمها في محيط مكاتب الكونغرس بأنحاء البلاد ”قد يتخللها متطرفين محتملين“.