واشنطن تدرج إسرائيل في هيكل القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط

أمر الرئيس دونالد ترامب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإدراج إسرائيل في هيكل القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط، حسبما أكدت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، في تغيير كبير يهدف إلى تخفيف التوترات بين إسرائيل وعدة دول عربية.

ووفق صحيفة ذي هيل الأمريكية، فإن التحول، الذي يأتي في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لمغادرة البيت الأبيض الأسبوع المقبل، يعني أن إسرائيل ستنقل من القيادة الأمريكية الأوروبية إلى القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، التي تشرف على السياسة العسكرية الأمريكية التي تشمل الدول العربية.

وصنفت إسرائيل لعقود مع الدول الأوروبية؛ بسبب العداء بينها وبين بعض الدول العربية.

وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية بمراجعة ”خطة القيادة الموحدة“ كل عامين، وتعيد تقييم جميع الحدود والعلاقات مقابل بيئة العمليات.

وقالت البنتاغون في بيان: ”نحن نصمم الحدود بشكل أفضل؛ لتخفيف المخاطر وحماية مصالح الولايات المتحدة وشركائها“.

وأشارت ذي هيل إلى أن تخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب الناجم عن ”اتفاقيات أبراهام“ الأخيرة أدى إلى ”توفير فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لجمع الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط“؛ الأمر الذي ”سيفتح فرصًا إضافية للتعاون مع شركائنا في القيادة المركزية الأمريكية ”.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي كان قد دعا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى نقل إسرائيل للقيادة المركزية؛ لأنه ”سيرسل رسالة رادعة قوية للوحدة واستمرار التزام الولايات المتحدة بالقيادة الإقليمية“، بالإضافة إلى ”تمهيد الطريق أمام البنتاغون لاستخدام إسرائيل بشكل أكبر في العمليات الإقليمية.