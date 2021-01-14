"أف بي آي": نتحرى عن أشخاص يخططون للعنف أثناء مراسم تنصيب بايدن

أعلن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) يوم الخميس، أن المكتب يتحرى عن أشخاص يخططون لأعمال عنف خلال مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال كريستوفر راي مدير المكتب في إفادة خاصة لمايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته بخصوص تأمين مراسم التنصيب: ”اعتقلنا ما يربو على 100 شخص فيما يتعلق باقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي، ونتحرى أمر أفراد ربما يتطلعون إلى تكرار العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي، خلال مراسم تنصيب بايدن“.

وأضاف: ”حددنا أكثر من 200 مشتبه به منذ السادس من يناير فحسب لذلك فنحن نعلم من أنتم وعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في طريقهم للعثور عليكم“.

ويستعد الحرس الوطني في الولايات المتحدة لنشر 20 ألفا على الأقل من قواته في العاصمة واشنطن، لتأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأعلن روبرت كونتي القائم بأعمال قائد الشرطة في المدينة، هذا العدد، بعد أن اقتحم آلاف من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس، الأسبوع الماضي، في محاولة فاشلة لوقف التصديق النهائي على فوز بايدن بالرئاسة.