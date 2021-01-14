مصلحة السجون الروسية تقول إنها ستسعى لاعتقال نافالني‎

قالت دائرة السجون في موسكو، اليوم الخميس، إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتقال المعارض للكرملين أليكسي نافالني، بعد عودته إلى روسيا مطلع الأسبوع المقبل، وهي خطوة قد تكون تمهيدا لسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال نافالني، أحد أشد خصوم الرئيس فلاديمير بوتين، إنه سيعود إلى روسيا يوم الأحد للمرة الأولى منذ نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج في أغسطس /آب الماضي، بعد تسممه بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وينفي الكرملين ضلوعه في تسميمه، ويقول إنه لم يرَ أي دليل على تسميمه، وإنه حر في العودة إلى روسيا في أي وقت.

لكن نافالني يواجه قائمة متزايدة من المشاكل القانونية في الداخل، بما في ذلك قضايا جنائية منفصلة بتهمتي التشهير والاحتيال. وينفي نافالني الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.

وقال نافالني على إنستغرام إنه استعاد عافيته تماما الآن، وحان وقت العودة إلى روسيا رغم العديد من التهديدات القانونية التي قد يواجهها هناك.