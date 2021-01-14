مقتل 3 من قوات حفظ السلام وإصابة 6 في هجوم وسط مالي

قتل 3 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأصيب 6 آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة في قافلة وتعرضها لإطلاق نار وسط مالي.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، الأربعاء.
ولم يتضح من نفذ الهجوم الذي وقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي بلدة ”بامبارا-ماوديه“ بمنطقة تمبكتو.
وتنشط جماعات متشددة مثل تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع في مالي أن جنود حفظ السلام القتلى كانوا من ساحل العاج.
وينتشر أفراد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وعددهم أكثر من 13 ألف جندي، بهدف الحد من العنف الذي تتسبب فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد.