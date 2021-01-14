مقتل 3 من قوات حفظ السلام وإصابة 6 في هجوم وسط مالي

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قتل 3 من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأصيب 6 آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة في قافلة وتعرضها لإطلاق نار وسط مالي. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الأمم