أمريكا تفرض على المسافرين المتجهين إليها جوا نتيجة فحص سلبية لكورونا

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أعلنت السلطات الصحيّة الأميركية الثلاثاء أنّ المسافرين الراغبين بالتوجّه إلى الولايات المتّحدة جواً سيضطرون اعتباراً من 26 كانون الثاني/يناير الجاري لإبراز