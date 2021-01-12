ترامب يوافق على إعلان الطوارئ في واشنطن من أجل تنصيب بايدن

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق يوم الاثنين على إعلان الطوارئ بالنسبة لواشنطن العاصمة من الآن وحتى الرابع والعشرين من كانون الثاني، بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء تنفيذ ترتيباته الأمنية الخاصة بحفل التنصيب الرئاسي في 20 يناير كانون الثاني، أي قبل نحو أسبوع مما كان مقررا أصلا وذلك بعد أعمال العنف الدامية في مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي والتهديد بمزيد من الاحتجاجات مما أثار تساؤلات حول السلامة خلال مراسم التنصيب.

وفي بيان نُشر الاثنين قال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الداخلية ”في ضوء أحداث الأسبوع الماضي وتطورات الوضع الأمني قبل (حفل) التنصيب“ صدرت أوامر لجهاز الخدمة السرية ببدء عملياته الأمنية يوم 13 يناير كانون الثاني بدلا من 19 يناير.

وأضاف أن الوكالات الاتحادية وتلك الخاصة بالولايات ”ستواصل تنسيق خططها وتحديد الموارد لهذا الحدث الهام“.

ووجه الديمقراطيون في مجلس النواب عريضة اتهام رسمية للرئيس دونالد ترامب بتحريض حشد من الناس على الهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الأسبوع الماضي، وحددوا ميعادا للتصويت على عزله يوم الأربعاء 13 يناير.

تتهم لائحة العزل التي قُدمت الإثنين ترامب بـ“التحريض على التمرد“، مشيرة إلى مزاعمه الكاذبة بأن الانتخابات الرئاسية قد تم تزويرها وحشده أنصاره لمهاجمة مبنى الكابيتول.

ووفقا لصحيفة ”ستريتس تايمز“، قدم الديمقراطيون أيضا قرارا يدعو نائب الرئيس مايك بنس ومجلس الوزراء إلى العمل على عزل ترامب، سعيا لتمريره بالإجماع، وهو ما منعه المشرعون الجمهوريون، ومن المقرر أن يذهب القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه الثلاثاء.