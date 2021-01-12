تأسيس أول حزب عربي إسرائيلي يضع الانضمام للحكومة على رأس أولوياته

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تحولا ملحوظا فيما يتعلق بطبيعة توجهات بعض الأحزاب العربية وسعيها نحو تمثيل القطاع العربي الإسرائيلي الذي يفوق تعداد سكانه الـ 20%، من داخل الحكومة وليس من مقاعد المعارضة.

وشكلت التوجهات السياسية للأحزاب العربية طوال السنوات الماضية معضلة حالت دون قدرة هذه الأحزاب على انتزاع حقوق عرب الداخل، وسط حديث لا يوقف عن غياب المساواة بينهم وبين ذويهم من اليهود ولا سيما في ظل عدم وجود قواسم سياسية مشتركة يمكن البناء عليها.

وشهدت الشهور القليلة الماضية بوادر لهذا التحول بشكل واضح حين حدث تقارب بين رئيس الوزراء وزعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو وبين النائب العربي منصور عباس، رئيس حزب ”القائمة الموحدة“ أحد 4 أحزاب تشكل ”القائمة العربية المشتركة“، وسط حديث مفاجئ عن إمكانية دعم هذا الحزب العربي لنتنياهو والتوصية بتشكيله للحكومة المقبلة.

ومهد هذا التقارب لظهور أول حزب عربي إسرائيلي يضع على رأس أولوياته الانضمام للحكومة الإسرائيلية المقبلة، ويؤكد أنه لا يريد أن يدخل في تحالفات مع أحزاب لا تدعم هذا النهج، إذ يعتقد مؤسسه، المحامي محمد دراوشة، أن انتزاع حقوق السكان العرب ولا سيما المساواة في الفرص والحقوق لن يتأتى سوى من خلال تمثيل هذا القطاع داخل الحكومة.

الهدف الحكومة

ووفق صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، يجري الحديث عن حزب عربي جديد يحمل إسم ”معا“ ظهر بالتزامن مع انهيار شعبية ”القائمة العربية المشتركة“ بزعامة النائب أيمن عودة، طبقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، والحديث عن احتمال تفكك هذه القائمة وخوض حزب ”القائمة الموحدة“ بزعامة منصور عباس الانتخابات بقائمة مستقلة.

وأكد الموقع إن الحزب الجديد حدد هدفه الأساسي وهو الانضمام للحكومة المقبلة، وأن الناخبين العرب استشعروا في السنوات الأخيرة أن صوتهم مؤثر، وسط حالة من الإحباط إزاء وضع ”القائمة العربية المشتركة“، واستمرار المشاكل التي يواجهها القطاع العربي الإسرائيلي، مثل العنف وعدم توزيع موارد البلاد بشكل عادل وغياب المساواة فضلا عن سعي الجيل الجيد للاندماج بالمجتمع، مضيفة أن كل ذلك هو ما تسبب في ظهور المبادرات السياسية الجديدة في هذا القطاع.

وسلط الموقع الضوء على حزب ”معا“، ولا سيما تأكيد مؤسسه على أنه ”سيعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي“، كما أنه سيعمل على الاندماج داخل الحكومة الإسرائيلية حتى ولو ترأسها شخصي ينتمي لليمين.

بيت سياسي بديل

كانت وسائل اعلام عربية في إسرائيل قد أشارت إلى أن دراوشة وحزبه الجديد يطالب بالمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين العرب واليهود، اضافة الى اعترافه بقانون مساواة يعتمد على ”إعلان الاستقلال“، وأنه جاء ليكون جزء من الحكومة، مؤكدا عزمه خوض انتخابات الكنيست الـ 24 في آذار/ مارس المقبل.

ونقلت وسائل اعلام عن دراوشة البالغ من العمر (57 عاما) القول: ”نريد التأثير من خلال التواجد على طاولة الحكومة، نريد أن نكون بيتا سياسيا بديلا، وأن نصبح قائمة عربية يهودية مشتركة، يمكن أن تكون عاملا مؤثرا في السياسة وفي الكنيست“.

ويقول القائمون على هذا الحزب أنه ”حركة اجتماعية اقتصادية، مؤلفة من نسيج اجتماعي واسع ومتنوع من مختلف الميادين والطبقات والخلفيات الاجتماعية والمهنية والثقافية، وأنه يستهدف توفير تمثيل لائق للمجتمع العربي بمختلف أطيافه وشرائحه العمرية، وخاصة وأن هناك تعطش لرؤية واضحة في كل ما يخص القضاء على آفة العنف، وكل ما يخص موضوع الاقتصاد، ومستقبل الجيل الجديد والأجيال القادمة“.

من سيصوت لـ ”معا“؟

ووفق وسائل اعلام، يدير دراوشة مركز المساواة والعيش المشترك في ”جفعات حبيباه“ وعضو في هيئة معهد ”شالوم هارتمان“، وهو ناشط اجتماعي سياسي واقتصادي وأدار مشاريع شراكة يهودية عربية عدة، وأدار حملات تشجيع التصويت في المجتمع العربي وحملات لدمج الطلاب العرب في الأكاديميا.

وأكدت المصادر الاعلامية أن الحزب الجديد نجح في جذب العديد من الشخصيات العامة من عرب إسرائيل، ومن ذلك شخصيات أكاديمية، متوقعة أن ينجح الحزب في ضم المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة سواء من اليهودي أو العرب.

صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية ذكرت، الإثنين، أن مؤسس الحزب يدير حاليا مفاوضات مع العديد من الشخصيات، مؤكدة أن من بين هذه الشخصيات أسماء يهودية، مضيفة أنه يعول على من يمتلكون حق التصويت من العرب الذي ينشدون التغيير الحقيقي.

ونقلت الصحيفة عن مؤسس حزب ”معا“ القول: ”أجرينا استطلاع داخلي وتيقنا أن 21% ممن يمتلكون حق التصويت من الناخبين العرب يرغبون في التغيير ويعتزمون منحنا أصواتهم“، مضيفا: ”أؤمن أن هذه المعطيات ستتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات“.

وحسب الصحيفة، من غير المعروف إذا ما كان هذا الحزب الجديد سينجح في عبور نسبة الغلق التي تمنحه مقعد بالكنيست المقبل، لكن مجرد الاعلان عن خوض الانتخابات القادمة يدل على دفعة كبيرة وحالة من الزخم المتزايد في المجتمع العربي الإسرائيلي ورغبة في علاج أزماته واحداث التغيير.