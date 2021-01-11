25 قضية إرهاب محلية نتيجة للاعتداء على الكونغرس الأمريكي

قال وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي لنائب ديمقراطي يوم الأحد إنه تم فتح ما لا يقل عن 25 قضية إرهاب محلية نتيجة هجوم أنصار الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء على مبنى الكونغرس.

وقالت وزارة العدل أيضا إن رجلين آخرين اعتقلا لصلتهما بأعمال الشغب يوم الأربعاء.

وقال النائب جيسون كرو، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن مكارثي أبلغه بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) كانت على دراية ”بمزيد من التهديدات المحتملة التي يشكلها الإرهابيون المحتملون“ في الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير كانون الثاني.

وقال كرو في ملخص مكالمته مع مكارثي ”تم العثور على بنادق طويلة وقنابل حارقة وعبوات ناسفة… مما يشير إلى تفادي كارثة أكبر بصعوبة“.

وأكد مكارثي له أن وزارة الدفاع تعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية لتنسيق الاستعدادات الأمنية.