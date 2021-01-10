بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على دعوة بنس لعزل ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للمشرعين في وقت متأخر يوم الأحد إنهم سيصوتون أولا على قرار هذا الأسبوع يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.

وقالت بيلوسي في رسالة إن مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الاثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية.

وأضافت أنه بعد ذلك ”سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة“.

وفي وقت سابق الأحد قال ويب جيمس كلايبورن النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، إن بنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تطرح على المجلس يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وأضاف لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية: ”أعتقد أنها ستصاغ غدا الإثنين… قد يحل يوم الثلاثاء أو الأربعاء قبل أن تطرح فعليا على المجلس، لكنني أعتقد أنها ستطرح هذا الأسبوع“.‎

وبعد أن تخلى عنه عدد من المسؤولين الجمهوريين، بات ترامب منعزلا في البيت الأبيض، وقد أعلن في تغريدة مقتضبة الجمعة أنه لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا، وذلك بعد أيام من حادثة اقتحام الكونغرس.

وترك الرئيس المنتخب جو بايدن للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل ترامب قبل 12 يوما من انتهاء ولايته، الأمر الذي يطالب به العديد من النواب الديمقراطيين بعد أحداث الكابيتول.