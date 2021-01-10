مسؤول: بنس يعتزم حضور تنصيب بايدن

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم السبت إن نائب الرئيس مايك بنس يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

كان الرئيس دونالد ترامب قد قال يوم الجمعة إنه لن يحضر تنصيب خلفه في 20 يناير كانون الثاني.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه لن يحضر حفل تنصيب خليفته جو بايدن في 20 يناير الجاري.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه في تويتر: ”إلى كل هؤلاء الذين سألوا.. لن اذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير“.

وأشاد الرئيس الأمريكي المنتخب بقرار ترامب عدم حضور حفل تنصيبه، في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير:“إنه أمر جيد“، مع تأكيده أن حضور نائب الرئيس مايك بنس، أمر ”مرحب به“.