صفعة جديدة لليسار الإسرائيلي إثر فض الشراكة بين يعلون ولابيد

تلقت كتلة اليسار – الوسط في إسرائيل صفعة جديدة، مساء السبت، إثر اعلان وزير الدفاع الأسبق موشي يعلون انفصاله عن قائمة ”هناك مستقبل – تيلم“ التي يقودها الإعلامي ووزير المالية الأسبق يائير لابيد، مؤكدا عزمه خوض الانتخابات العامة المقبلة في آذار/ مارس 2021 بقائمة مستقلة.

وجاء هذا الإعلان في وقت كان يعلون قد أعلن فيه أنه يعمل على ضم المزيد من الشخصيات العامة لحزب ”تيليم“ والذي أسسه في كانون الأول/ ديسمبر 2018، قبل أن يدخل في تحالف مع حزب ”هناك مستقبل“ بزعامة لابيد، وحزب ”حوسن ليسرائيل“ بزعامة بيني غانتس، ليشكلوا سويا قائمة ”أزرق أبيض“ والتي شهدت بدورها انشقاق غانتس وانضمامه لحكومة وحدة وطنية مع حزب ”الليكود“.

ووفق موقع ”يديعوت أحرونوت“ مساء السبت، شهدت الفترة الأخيرة قطيعة مستمرة بين لابيد ويعلون فيما قام الأخير ببدء حملات لحشد المزيد من الشخصيات العامة لحزبه استعدادا لخوض الانتخابات بقائمة مستقلة، مشيرة إلى أن يعلون استطلع رأي أعضاء الحزب بشأن خوض انتخابات الكنيست بقائمة مستقلة.

وأضاف الموقع أن لافتات عديدة ظهرت في أنحاء إسرائيل تروج لحزب ”تيلم“ الذي يقوده يعلون وتستهدف استقطاب شخصيات عامة من شأنها أن تعطي زخما لهذا الحزب الوسطي، لافتة إلى أن البروفيسور حاجاي ليفين، رئيس رابطة أطباء الصحة العامة في إسرائيل، والذي استقال من منصبه في اللجنة الاستشارية لخبراء وزارة الصحة، أحد الأسماء المرشحة بقوة للإنضمام لحزب يعلون.

خلافات داخلية

ونوهت مصادر إلى أن الخطوات التي يقوم بها يعلون استعدادا للانتخابات المقبلة تمت من البداية من دون تشاور مع شريكه لابيد، وحتى من قبل أن يقرر الاثنان إنهاء هذه الشراكة، فيما أكدت مصادر إن لابيد كان قد عرض على وزير العدل المستقيل آفي نيسنكورين تحصينه في المركز الثاني بالقائمة، أي على حساب يعلون، ما يعني أن إنهاء التحالف كان حتميا.

ومع ذلك، تشير مصادر تحدثت مع موقع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ إلى أن بعض الأعضاء في حزب يعلون أكدوا له على رفضهم انضمام ليفين لصفوف الحزب، كما أكدوا على رفضهم خطوة اعلان تدشين الحملة الانتخابية للحزب الأسبوع المقبل على أساس أنه سيخوض الانتخابات بقائمة منفصلة.

الليكود يتصدر

في غضون ذلك عاد حزب ”الليكود“ للصعود مجددا وفق أحدث استطلاع للرأي، نشرت قناة ”أخبار13“ نتائجه السبت، إذ حصل الحزب الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو ويأمل أن يقوده نحو تشكيل الحكومة السادسة في تاريخ مشواره السياسي إلى 31 مقعدا، بعد أن كان قد هبط إلى 28 مقعدا في استطلاع آخر.

وشهد حزب ”أمل جديد“ بزعامة النائب المنشق عن ”الليكود“ جدعون ساعار نزعة هبوط مفاجئة، بعد أن كان الفارق بينه وبين حزب السلطة في تراجع، ولم يحصل سوى على 16 مقعدا، بينما حل حزب ”هناك مستقبل“ الليبرالي بزعامة لابيد في بالمركز ذاته برصيد 16 مقعدا، وجاءت قائمة ”يمينا“ ممثلة تيار الصهيونية الدينية والتي تعاني انقسامات بالمركز الثالث برصيد 13 مقعدا.

ولو أجريت الانتخابات اليوم ستحل ”القائمة المشتركة“ التي تتشكل من 4 أحزاب سياسية عربية في إسرائيل بالمركز الرابع بواقع 10 مقاعد، بينما سيحصل ”شاس“ و“يهدوت هاتوره“ المتشددان دينيا على 7 مقاعد لكل مهما بإجمالي 14 مقعدا هي حصة ممثلي التيار الحريدي الشرقي والأشكنازي.

وحسب نتائج الاستطلاع، لو أجريت الانتخابات اليوم سيحقق حزب ”الإسرائيليون“ بزعامة رئيس بلدية تل أبيب – يافا رون حولداي على 5 مقاعد، وسيحصل حزب ”إسرائيل بيتنا“ على 6 مقاعد، وحزب ”ميرتس“ على 5 مقاعد، ولن يحقق حزب ”أزرق أبيض“ بزعامة غانتس سوى 4 مقاعد فقط. وحسب النتائج، ستفشل أحزاب مثل ”العمل“، و“الجسر“، و“البيت اليهودي“، في عبور نسبة الغلق التي تمنحهم مقعدا واحدا بالكنيست.