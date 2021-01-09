بومبيو يرفع القيود عن العلاقات بين أمريكا وتايوان

ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت كل القيود المفروضة منذ سنوات على تواصل المسؤولين الأمريكيين مع تايوان.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أن ”الولايات المتحدة كانت قد اتخذت تلك التدابير أحاديا إرضاء للنظام الشيوعي في بكين. هذا الأمر قد انتهى“.

وتابع أن الإدارة الأمريكية ”تقيم علاقات مع شركاء غير رسميين في العالم أجمع، وتايوان لا تشكل استثناء“.

وأضاف البيان ”أعلن اليوم رفع كل تلك القيود التي فرضناها … على الوكالات التنفيذية اعتبار كل ’إرشادات الاتصال’ الخاصة بالعلاقات مع تايوان، والتي أصدرتها وزارة الخارجية في السابق وفقا للصلاحيات المخولة لوزير الخارجية، باطلة ولاغية“.