تويتر توقف حساب حملة ترامب الانتخابية

أوقفت شركة تويتر يوم الجمعة حساب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بسبب انتهاك قواعدها.

وقبل ذلك منع تويتر ترامب من التغريد على الحساب الرسمي للرئاسة، كما حذف حسابه الرسمي.

وحذفت شركة تويتر تغريدتين جديدتين سريعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الحكومي الرسمي وذلك بعد حظر حسابه الشخصي، قبل منعه من التغريد على الحساب.

وقال ترامب على الحساب الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون ”لن يتم إسكاتنا“، وذلك بعد أن حظرت تويتر حسابه الشخصي نهائيا.

وقال ترامب أيضا ”تويتر غير معني بحرية التعبير“، وذلك قبل أن تحذف الشركة التغريدتين.