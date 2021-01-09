بعد حذف حسابه على تويتر.. ترامب يقول إنه يبحث بناء منصته الخاصة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا يوم الجمعة خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء.

ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي.

ولكن تويتر سرعان ما حذفت تغريدات ترامب، على الحساب الرسمي.

وقال ترامب على الحساب الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون ”لن يتم إسكاتنا“، وذلك بعد أن حظرت تويتر حسابه الشخصي نهائيا.

وقال ترامب أيضا ”تويتر غير معني بحرية التعبير“، وذلك قبل أن تحذف الشركة التغريدتين.

وقالت شركة تويتر الجمعة إنها أوقفت حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

وقالت الشركة ”بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف“.