إيران.. أنباء عن ترشح محسن رضائي وحفيد الخميني للرئاسة

قالت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، مساء الجمعة، إن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد (أحد أجهزة الحكم)، محسن رضائي، قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 حزيران/ يونيو 2021.

ونقلت الصحيفة في موقعها الالكتروني عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها، إن ”محسن رضائي أبلغ عدد من المقربين منه، إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشر بعدما عدة مشاورات أجراها مع مسؤولين إيرانيين“.

وأضافت المصادر إن ”رضائي ـ وهو قائد سابق للحرس الثوري الإيراني ـ أبلغ المقربين منه إنه لديه عزم جاد على الترشح للانتخابات الرئاسية“.

ومحسن رضائي، يشغل حالياً منصب أمين عام لمجمع تشخيص مصلحة النظام بقرار من المرشد علي خامنئي عام 2007، وترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005، لكنه إنسحب قبل يومين دون أن يدعم أي مرشح بعينه.

كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2009، وهي انتخابات كانت مثيرة للجدل حيث فاز فيها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، كما ترشح رضائي للانتخابات الرئاسية عام 2013، وحصل على المرتبة الرابعة وحصل على قرابة أربعة ملايين صوت، بعد الرئيس الحالي حسن روحاني والمتشدد محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان حالياً)، والمتشدد سعيد جليلي (عضو مجلس الأمن القومي الإيراني)“.

وكان مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، أعلن في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية من العسكريين.

من جهته، ألمح حسن الخميني، حفيد الراحل آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية.

ونقل موقع ”جماران نيوز“ المقرب من حسن الخميني قوله خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ”إذا احتاج المجتمع إلى شخص ما، فلا يجب أن يتنصل من المسؤولية“.

وفسر موقع ”خبر أون لاين“ المقرب من معسكر المتشددين، مساء الجمعة، إن تصريحات حسن الخميني يكشف عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية.

وحسن الخميني هو رجل دين مقرب من معسكر الإصلاحيين وكان يدعم حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي الذي بات اليوم زعيم الإصلاحيين في إيران.