بايدن: ترامب لا يصلح لتولي السلطة وأمر مساءلته متروك للكونغرس

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه يعتقد منذ فترة طويلة أن الرئيس دونالد ترامب لا يصلح لتولي السلطة، لكن أمر مساءلته متروك للكونغرس لاتخاذ قرار بشأنه بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس، يوم الأربعاء.

وأضاف بايدن للصحفيين أن تركيزه منصب الآن على احتواء جائحة ”كوفيد-19″، وضمان تسريع وتيرة برنامج التطعيم، ودعم الاقتصاد.

وردًا على سؤال حول تشريع يعده الديمقراطيون في مجلس النواب لمساءلة ترامب تمهيدًا لعزله بسبب دوره بتأجيج العنف قال بايدن:“هذا أمر يعود للمجلس.. لكن علينا الاستعداد كي نبدأ عملنا بأسرع وتيرة ممكنة“.

وأشاد الرئيس الأمريكي المنتخب بقرار ترامب عدم حضور حفل تنصيبه، في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير:“إنه أمر جيد“، مع تأكيده أن حضور نائب الرئيس مايك بنس، أمر ”مرحب به“.