حسن نصر الله: حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون‎

قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الأحداث التي جرت في الولايات المتحدة مؤخرًا خطيرة جدًا، وستكون لها تداعيات على مستوى العالم.

وأضاف نصر الله أن“الأحداث التي جرت في أمريكا مؤخرًا خطيرة جدًا، وكبيرة جدًا، ولا يمكن تسخيفها أو تصغيرها مهما حاول البعض ذلك“.

وتابع أن ما حدث“هو مشهد اعتاد الأمريكيون تطبيقه في دول أخرى، لكن ترامب نفذه في الولايات المتحدة“.

ودعا ”نصر الله“ أن يحمي الله العالم إلى حين تسليم ترامب السلطة، في 20 كانون الثاني/يناير، وهو موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال إن“حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون يسمَّى ترامب“، مشيرًا إلى أنه يدعو الله أن يحمي العالم مما قد يفعله.