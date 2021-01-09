كيف سيؤثر "شغب الكابيتول" على مستقبل الدبلوماسية الأمريكية؟

بات من الواضح من ردود الفعل في جميع أنحاء العالم أن اقتحام المتمردين الموالين لترامب لمبنى الكابيتول الأمريكي بعنف قد أضر بصورة الولايات المتحدة حول العالم، ولكن السؤال الآن هو مدى سوء الوضع وتأثيره على الدبلوماسية الأمريكية على المدى البعيد؟

في نهاية المطاف، تراجع المتمردون وهزم القادة الجمهوريون بسهولة الاقتراحات المناهضة للدستور لبعض أعضائهم، وأكد الكونغرس على دعم أغلبية الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن، وأغلقت البورصة أبوابها. ولا شك أن استطلاعات الرأي في الأيام المقبلة سوف تظهر أن أغلبية كبيرة من الأمريكيين تنبذ تصرفات بضعة آلاف من المتطرفين المؤمنين بشعار ”اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“.

ومع ذلك، تجادل مجلة ”فورين بوليسي“ بأن صورة الولايات المتحدة قد لا تتعافى بهذه البساطة، حيث لا يزال الناس يذكرون لقطة المصور الصحفي ”إدي آدم“ لرئيس شرطة سايغون وهو يعدم سجين فيتكونغ خلال هجوم تيت في عام 1968، ولا تزال الصورة تثير مشاعر الحزن والعنف تجاه حرب فيتنام العديمة الجدوى.

ولم يتمكن الرأي العام الأمريكي ولا حلفاء الولايات المتحدة من نسيان هذه الصور، ولا يزال خصوم واشنطن يستخدمونها في الدعاية حتى يومنا هذا.

وبالمثل قد ينظر المؤرخون في يوم من الأيام إلى صور التمرد العنيف ومحاولة اقتحام مبنى الكابيتول، والمقتحمون يلوحون بأعلام الكونفدرالية وشعار ترامب، باعتبارها مثالاً للعجز الاستراتيجي الأمريكي، والفوضى، والتدهور.

وفي حين لن يتخلى أي من حلفاء الولايات المتحدة عن تحالفه مع أقوى دولة في العالم بسبب ما حدث، ولدى بايدن فرصة غير مسبوقة لجمع حلفاء حلف شمال الأطلسي وآسيا حول التحديات المشتركة المتمثلة في الصين وروسيا، إلا أنه بقدر ما يرحب قادة الحلفاء بقيادة بايدن، فإنهم سيواجهون الآن أيضاً أسئلة مزعجة من شعوبهم ومسؤوليهم حول موثوقية واشنطن، إذ إن حقيقة أن حشداً من المتطرفين السياسيين قد اجتاحوا شرطة الكابيتول ستعزز الانطباعات بعدم الكفاءة التي زرعتها بالفعل استجابة إدارة ترامب الضعيفة لوباء ”كوفيد-19“.

فالحلفاء الذين يعتمدون على المعاهدات مع الولايات المتحدة من أجل تأمينهم، يعرفون أن قرار الدفاع عنهم ليس تلقائيا، ويقع في نهاية المطاف بين أيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وأن الأمريكيين انتخبوا قبل 4 سنوات رئيساً حرض غوغاء على قلب نتائج الانتخابات.

وهناك أسباب قوية تدعم استخدام التعديل الدستوري الخامس والعشرين لعزل ترامب من منصبه، ولكن ذلك سيكون مقلقا بالنسبة للحلفاء.

بدأ خصوم الولايات المتحدة بالفعل في استغلال صور الاضطراب الأمريكي لتعزيز مواقفهم المحلية، ومن المرجح أن يستخلصوا استنتاجات خطيرة، حيث كانت بكين بالفعل تروج لتفوق نظامها السياسي الاستبدادي، وتتفاخر ببراعتها في التعامل مع كوفيد-19 مقارنة باستجابة الولايات المتحدة المعيبة.

استغلال صيني

ومن شأن صور الفوضى هذا الأسبوع أن تضيف المزيد من الوقود إلى النار الدعائية، الأمر الذي يصب في مصلحة الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصياً في الوقت الذي يستعد فيه لتولي ولاية ثالثة تخرق المعايير كزعيم للحزب الشيوعي الصيني في مؤتمر الحزب العشرين في عام 2022.

وفي حين لا يحتاج ”شي“ إلى تعهدات رسمية في حملته الانتخابية، إلا أنه من المرجح أن يستغل الاضطراب الداخلي في أكبر منافس جيوسياسي للصين كعنصر أساسي في برنامجه السياسي.

وكانت ثقة الصين بعهد شي في ارتفاع متزايد، حيث مر على الرواية الرسمية التي تنشرها بكين عن الولايات المتحدة باعتبارها قوة متناقصة، أكثر من عقد من الزمان، ولكن لم يسبق أن كان لدى الحزب الشيوعي الصيني هذا القدر من الأدلة العملية على الخلل الديمقراطي والانهيار الأمريكي.

إن جهود الصين الرامية إلى تصوير الديمقراطية الأمريكية على أنها غير مستقرة ومضطربة وغير عادلة تعود إلى عهد ماو، عندما سلطت الجهود الدعائية الضوء على الظلم العنصري وحوادث الاضطرابات السياسية، مثل إطلاق النار في ولاية كنت والأحداث الصادمة في عام 1968.

ومع ذلك، كان على هذه الرواية أن تقاتل ضد نقاط القوة العديدة الواضحة للنظام الأمريكي، التي تتضمن الاستقرار والمرونة الواضحين لمؤسساته الديمقراطية الأساسية، ولكن اليوم، بات كل ما على الدعاية الصينية فعله هو ببساطة اقتباس تصريحات الرئيس الأمريكي الحالي وبث صور الأحداث التي تحدث في واشنطن.

وإذا أقنعت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بكين وشريحة كبيرة من السكان الصينيين بأن النموذج الاقتصادي الغربي قد تحطم، فإن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول إلى جانب العجز المستمر عن وقف أزمة ”كوفيد-19″، قد تكون بمثابة نهاية واضحة للإعجاب بالديمقراطية التعددية.

ومع ذلك يمكن لبايدن أن يوقف بعض الأضرار من خلال استعادة استقرار السياسة الخارجية الأمريكية، ومنح الحلفاء القدرة على التنبؤ بها، ولكن بينما تنظر إدارته في كيفية ومكان مواجهة الصين، وقع بالفعل ضرر قد لا يمكن محوه.

والآن سوف يجلس المفاوضون الصينيون على الطاولة مع محاوريهم الأمريكيين وهم أكثر ثقة في صحة دبلوماسية ”الذئب المحارب“، ويبدو أن الأيام التي كانت فيها بكين تعتبر الولايات المتحدة الطرف التفاوضي الأقوى بلا جدال، قد ولت.

مجهود إضافي

وسيتعين على الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج شرح بعض الحقائق الأساسية لمواجهة هذه الانطباعات، حيث أظهرت استطلاعات رأي العامة والنخبة، أن دعم الأمريكيين للمشاركة الدولية، والتحالفات القوية، والمنافسة الاستراتيجية مع خصوم مثل الصين، بات أكثر قوة من أي وقت مضى، كما ازدادت رغبة حلفاء الولايات المتحدة في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الوثيقة مع الولايات المتحدة.

ولا تريد دولة واحدة في آسيا السيطرة الصينية، ولا تزال الديمقراطية هي الشكل الأكثر شعبية للحكم في معظم أنحاء العالم، على الرغم من النكسات.

إلا أن مشاهد هذا الأسبوع تشير أيضاً إلى أن نفس القومية العرقية المدمرة والتطرف التي تعاني منها العديد من بلدان العالم كانت قادرة على إغلاق المحرك العالمي للديمقراطية والازدهار والنظام لفترة وجيزة، وهذا أمر لن تتعافى منه إدارة بايدن من خلال العودة إلى النظام العادي، بل ستحتاج إلى خلق رواية جديدة جريئة حول إعادة التزام الولايات المتحدة بالديمقراطية الدستورية في الداخل والقيادة النشطة في الخارج.