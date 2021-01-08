بيلوسي تناقش مع الجيش منع ترامب من استخدام السلاح النووي ‎

أعلنت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، أنها تواصلت مع الجيش الأمريكي؛ للتأكد من أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية.

وتوعدت بيلوسي بأن الكونغرس سيتحرك ضد الرئيس المنتهية ولايته من أجل عزله، إذا لم يتنحَ سريعا، بعد اقتحام مجموعة من أنصاره مبنى المؤسسة التشريعية، وهي الحادثة التي أثارت غضبا واسعا في الولايات المتحدة.

وقالت بيلوسي: ”تحدثت هذا الصباح إلى رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة؛ بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الإطلاق ويأمر بضربة نووية“.

وتعهدت رئيسة مجلس النواب، في رسالة موجهة إلى زملائها أعضاء المجلس، بأن يتحرك الكونغرس في حال لم يتنحَ ترامب ”طوعا وفي وقت وشيك“، من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك.