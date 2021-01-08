وفاة شرطي أمريكي متأثرا بجراح أثناء الاشتباكات مع مؤيّدي ترامب بالكونغرس

المصدر: ا ف ب

قضى أحد عناصر شرطة الكابيتول متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، حسبما أعلنت الشرطة في ساعة متأخرة من يوم الخميس.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إن الشرطي براين سيكنيك الذي التحق بالقوة قبل 12 عاما، كان ”يتصدى لأعمال الشغب يوم الأربعاء السادس من كانون الثاني/يناير 2021 في الكابيتول الأمريكي، وجرح فيما كان يتواجه جسديا مع المحتجين“.

وأضاف البيان: ”عاد إلى مقره وانهار. ونقل إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجراحه“ ليل الخميس.

وهذا أول عنصر من قوات تطبيق القانون يلقى حتفه من جراء أعمال العنف في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، عندما قام متظاهرون يلوحون برايات باقتحام المجلس التشريعي.

ولقي أربعة متظاهرين حتفهم من بينهم امرأة أصيبت برصاص الشرطة.

وأفادت تقارير بمقتل ثلاثة أشخاص آخرين في حرم الكابيتول في ظروف لم تتضح بعد.