الصين: أمريكا ستدفع "ثمناً باهظاً" إذا زارت سفيرتها لدى الأمم المتحدة تايوان

توعدت الصين، الخميس، الولايات المتحدة، بتدفيعها ”ثمناً باهظاً“ إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى تايوان في الأيام المقبلة كما كانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بيان صادر عن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، إن ”الولايات المتحدة ستدفع باهظاً ثمن عملها السيئ“، مضيفاً أن ”الصين تحض الولايات المتحدة على وقف استفزازاتها المجنونة، والتوقف عن وضع صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينية الأمريكية والتعاون بين البلدين في الأمم المتحدة“.

وأشار بيان البعثة الصينية إلى أن بكين ”تُعارض بشدة“ هذه الزيارة وتُطالب واشنطن ”بالتوقف عن المضي قدماً في المسار الخطأ“، مشدداً على أن الصين واحدة وتايوان ليست سوى مقاطعة منها.

ولم يحدد بعد تاريخ الزيارة المقررة لكرافت إلى تايوان. وكانت وكالة شينخوا الرسمية الصينية انتقدت في بيان سابق مخطط السفيرة الأمريكية لزيارة تايوان في الأيام المقبلة، معتبرة أن هذه الزيارة تنتهك سيادة الصين.

وعلى الرغم من معارضة بكين، أرسلت إدارة ترامب مسؤولين إلى تايوان العام الماضي، وسط خلافات محتدمة بين الولايات المتحدة والصين في مجالات التجارة والأمن والتعاون حقوق الإنسان.