بنس يعارض استخدام تعديل في الدستور الأمريكي لعزل ترامب

ذكرت صحيفتا ”بيزينيس انسايدر“ و“نيويورك تايمز“، أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل دونالد ترامب.

ودعا الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، مسؤولي إدارة ترامب، إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور لإعفاء ترامب من المنصب، قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولايته.

ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع في إجراءات لمساءلة ترامب بغرض عزله بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس، الأربعاء.

وفي السياق، أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، يدينان ”بأشد العبارات الممكنة“ أعمال العنف التي وقعت في الكابيتول.

وقالت كيلي ماكيناني في خطاب مقتضب للغاية: ”أريد أن أكون واضحة.. أعمال العنف التي شهدناها في مبنى الكابيتول كانت مروعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأمريكية“.

وهذه أول إدانة تصدر عن البيت الأبيض لما شهده مقر الكونغرس الأربعاء من انتهاك لحرمته وتخريب على أيدي أنصار لترامب الذي اكتفى في خضم تلك الأحداث ببث مقطع فيديو قصير دعا فيه أنصاره الذين أكد لهم أنه ”يحبهم“ إلى ”العودة إلى ديارهم“، مع تشديده في الوقت نفسه على أن الانتخابات ”سُرقت“ منه.

وصباح الخميس أصدر ترامب بياناً مقتضباً التزم فيه بنقل ”منظم“ للسلطة، مؤكداً من جديد ”اختلافه التام“ مع نتيجة الانتخابات.