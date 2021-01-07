مع وصول وفد من كوريا الجنوبية إلى طهران.. إيران: لا تفاوض بشأن ناقلة النفط‎

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء يوم الخميس، بوصول وفد من الخارجية الكورية الجنوبية إلى طهران، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أنه“لا تفاوض بشأن ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي جرى ضبطها، يوم الإثنين الماضي، في مضيق هرمز من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري“.

وقال خطيب زادة في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“، بخصوص زيارة الوفد الكوري إلى إيران:“تم الاتفاق على زيارة هذا الوفد قبل ضبط السفينة الكورية المخالفة، وجدول الأعمال الرئيس لهذا الوفد في إيران هو مناقشة كيفية الوصول إلى الموارد المالية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية”.

وأضاف خطيب زادة:“الوفد الذي وصل إلى إيران هو جزء من وفد نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية (تشوي جونغ كون) الذي كان من المقرر أن يصل إلى طهران، يوم الأحد الماضي، أي قبل الاستيلاء على ناقلة النفط الكورية الجنوبية“.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية:“من المقرر أن يجتمع الوفد مع المسؤولين الإيرانيين لمناقشة الأسباب الفنية لاحتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية في مضيق هرمز، وكذلك لمناقشة العلاقات الثنائية بين طهران وسيول“.

وأضافت الوكالة:“بالتوازي مع رفع الحظر عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية، فإن المفاوضات بين الجانبين للإفراج عن الأموال الإيرانية المحظورة هي أيضًا أولوية“.

وكانت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أعلنت الإثنين الماضي، أنها احتجزت ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية وعلى متنها 20 من أفراد الطاقم بينهم 5 كوريين جنوبيين، بذريعة التلوث البيئي، وجرى نقل هذه الناقلة إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران.

وقال المدير العام لشؤون أفريقيا، والشرق الأوسط، في وزارة الخارجية الكورية، كوه كيونغ سوك، للصحفيين في مطار إنتشون الدولي غرب سيول:“أخطط للقاء نظيري في وزارة الخارجية الإيرانية، وسألتقي بآخرين عبر طرق مختلفة إذا كان ذلك سيساعد في الجهود المبذولة لمعالجة احتجاز الناقلة“.

وزعمت إيران أن المصادرة حدثت بسبب“مشاكل فنية“، وستتم معالجة الأمر بما يتماشى مع إجراءاتها القضائية، مشيرة إلى عدم وجود إمكانية لحل هذه المشكلة عبر الطرق الدبلوماسية.

وجاء احتجاز الناقلة الكورية الجنوبية وسط توترات مستمرة بين سيول وطهران بشأن أموال الأخيرة المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية.